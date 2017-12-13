Прокуратура просила ужесточить наказание экс-замдиректору мясокомбината Могилева. Суд отказался

Прокуратура попросила ужесточить наказание бывшей замдиректора могилевского мясокомбината Ольге Ногих. Могилевский облсуд на заседании 14 декабря оставил срок заключения Ногих без изменений, однако внес некоторые изменения в приговор.





13 октября суд Октябрьского района Могилева приговорил Ольгу Ногих к 5 годам заключения в колонии общего режима с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Ногих признана виновной за особо крупное хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и присвоение.

Суд установил, что с 2013 по 2015 год Ногих похищала предназначенную для дегустации продукцию предприятия, чем нанесла ему ущерб около 1,46 млрд неденоминированных рублей. Кроме того, ущерб мясокомбинату был нанесен присваиванием обвиняемой служебного мобильного телефона «Самсунг», списанного как пришедшего в негодность, но которым замдиректора пользовалась еще продолжительное время. Ногих вину признала, заявила о раскаянии и возместила нанесенный предприятию ущерб.

Вместе с тем, прокуратура пришла к выводу, что назначенное Ногих наказание слишком мягкое и опротестовала его. По мнению обвинения, подсудимая должна быть приговорена к 8 годам заключения, конфискации имущества, штрафу в 50 базовых величин, запретом на занятие не только вышеуказанных должностей, но и должностей, связанных с учетом, хранением и распоряжением материальных ценностей, сроком на пять лет. Также прокурор указал на неправильное в некоторой части применение судом уголовно-процессуального законодательства.

Обвиняемая высказала возражения на протест, указывая, что вину признала и раскаялась в содеянном. Адвокат Ногих заявила, что приговор и без того суров, и попросила не изменять вердикт районного суда.

Заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что подсудимой необходимо окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. Апелляционная инстанция исключила из резолютивной части приговора ссылку на п. 4 ст. 86 УПК при разрешении судьбы вещественных доказательств при конфискации в доход государства мобильного телефона «Самсунг» и указала п. 4 ст. 98 УПК .

В остальной части приговор оставлен без изменений, а протест прокуратуры — без удовлетворения.

Суд Октябрьского района Могилева также начал рассмотрение нового дела ранее осужденной Ольги Ногих. Ее обвиняют в том, что она своей деятельностью нанесла предприятию ущерб в размере 17 тыс. 519 рублей.