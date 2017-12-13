Работа по возрождению исторического костела Святого Антония в Витебске продвигается. Но в согласовании проекта с властями образовался «замкнутый круг». Однако представители церкви надеются, что это временные трудности. Об этом на предрождественской пресс-конференции рассказал епископ Витебский Олег Буткевич.



Епископ Витебский Олег Буткевич

«Сбор денег на строительство можно начать, лишь будучи уверенными, что дадут землю под костел»

— Работа по восстановлению костела продвигается, понемногу начинаем заниматься археологическими вопросами. Но наибольшая проблема сейчас — получение разрешения со стороны аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей при Администрации президента. Получился замкнутый круг. Чтобы дать разрешение на предпроектные работы, у нас спрашивают про наши финансовые возможности. Однако официально начать сбор средств на строительство мы можем только тогда, когда будем уверены, что нам выделили землю. Как разорвать этот круг — пока непонятно. Ищем возможность, чтобы эта работа пошла дальше, — отметил епископ Витебский Олег Буткевич.

Напомним, вокруг восстановления костела Святого Антония в Витебске начался спор : специалисты Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры считают, что если храм сдвинуть хоть на метр от исторического фундамента — это не будет аутентикой. По мнению главы епархии, это не самый важный сейчас момент.

— Возможно, не все со мной согласятся, но неважно, будет ли стоять костел на старом фундаменте или будет немного смещен (к тому же, рассматриваются оба варианта). Важен сам факт, что в Витебске появится объект — не просто очередное сакральное здание католической конфессии, а знаковая достопримечательность, которая украсит центр города.

Несмотря на некоторые проблемы в согласовании проекта с властями, Олег Буткевич не теряет оптимизма:

— Епархия существует уже почти 20 лет, за это время построили огромное количество костелов по всей области и три — в самом Витебске. И в каждом из этих случаев сразу не было окончательной суммы, нужной для строительства. При этом было много людей, готовых помочь финансово. Поэтому предосторожность, которую предпринимает наша власть, не всегда обоснованна. Но я всегда напоминаю себе: если это Божье дело, то оно совершится. Поэтому я спокоен.



Епископ Витебский Олег Буткевич и пресс-секретарь епархии Виктор Мисевич (справа)



На пресс-конференции

Витебские католики уже получили разрешение на строительство костела в микрорайоне Билево. Пока службы проходят в арендуемом помещении, но несмотря на это, по словам епископа, собирают много верующих.

Идут работы и по строительству второго костела в Поставах. «Уже возвели часовню, и мы надеемся, что на Рождество там уже будут служить литургию», — сообщил глава епархии.

Рождественскую службу в этот раз покажут не из витебского костела, а из полоцкого

В этом году прямую телетрансляцию рождественского богослужения будут вести не из кафедрального костела Иисуса Милосердного в Витебске, как уже привыкли верующие. Трансляция будет идти из костела Святого Андрея Боболи в Полоцке.

— Этим мы хотим еще раз подчеркнуть юбилей — 500-летие перевода Библии на белорусский язык, который сделал наш земляк Франциск Скорина. Поэтому нельзя было обделить вниманием Полоцк — родину печатника и древнюю столицу Великого княжества Литовского, — отметил епископ Витебский.

Трансляция начнется 24 декабря в 21.00 на телеканале «Витебск».

Расписание праздничных богослужений 24 и 25 декабря в витебских костелах смотрите по ссылке .



