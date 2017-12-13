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"Это нас радует". Польские консульства в 2017 году выдали белорусам около 400 тысяч виз

14.12.2017 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Ожидается, что польские консульства в 2017 году выдадут белорусам около 400 тысяч виз. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь Конрад Павлик.


Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Польские консульские учреждения, аккредитованные в Республике Беларусь, в 2017 году выдадут белорусам около 400 тысяч виз. Будет ли виз столько же, как в прошлом году, или чуть больше — мы сможем понять буквально через две недели, — отметил посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

Посол напомнил, что польские и шенгенские визы выдаются в 12 центрах: трех консульствах (в Гродно, Бресте и в консульском отделе посольства Республики Польша в Минске), восьми визовых центрах, а также в консульстве Латвии в Витебске.

— Стараемся все больше выдавать многократных и долгосрочных виз, все больше отвечать на визовый спрос, который появляется по всей Беларуси. Это, конечно, нас радует. Если вспомнить предыдущие годы, получение визы, в том числе и в польских генконсульствах, осуществлялось сложнее.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ожидается, что польские консульства в 2017 году выдадут белорусам около 400 тысяч виз. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в...

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