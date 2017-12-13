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Соцсеть "ВКонтакте" разрешила удалять отправленные сообщения

14.12.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" разрешила удалять отправленные сообщения и у себя, и у получателя, сообщает Sputnik.

Не так давно самая популярная в постсоветских странах социальная сеть предоставила пользователям возможность редактировать отправленные сообщения в течение некоторое времени после отправки.

Уже в середине декабря "ВКонтакте" продолжила вводить новые функции. В частности, появилась возможность, которую многие долго ждали: удаления сообщений после отправления — не только для отправителя, но и для получателя.

Подобной функции пользователи социальной сети ждали уже несколько лет. Ряд мессенджеров позволяют удалять сообщения до их прочтения уже несколько лет, хотя главный конкурент "ВКонтакте" — Facebook — такой возможности не предоставляет.

Удалить сообщения можно будет в течение 24 часов после отправления. Сейчас новая функция доступна только в веб- и мобильной версиях социальной сети, а вскоре должна будет появиться в мобильных приложениях.

"ВКонтакте" — десятый по популярности сайт в мире, его ежемесячно посещают 2,86 миллиарда пользователей. Возглавляет он рейтинги по посещаемости и в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь в течение 24 часов после отправления сообщение можно удалять и для себя, и для получателя.

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