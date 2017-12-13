ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тракториста, переехавшего племянника в Лиозненском районе, будут судить

14.12.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении тракториста, из-за которого погиб 5-летний мальчик, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Тракториста, переехавшего племянника в Лиозненском районе, будут судить
© Фото: УСК по Витебской области
Тракторист наехал на племянника - ребенок погиб

Трагедия произошла 26 июля в деревне Осипенки Лиозненского района: 19-летний житель райцентра приехал на тракторе к родственникам, а когда собрался обратно на ферму, его племянник забрался на прицеп, а затем во время движения упал под колеса. Ребенок скончался на месте происшествия.

"Обвиняемый не имел возможности в полной мере наблюдать обстановку позади трактора через заднее стекло кабины из-за установленных в ней шторок", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что данные шторки водитель повесил самостоятельно, и они существенно ограничивали видимость в кабине МТЗ.

Трактористу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), материалы дела уже изучил прокурор, оно передано в суд.

Под Лиозно трактор насмерть задавил 5-летнего ребенка, возбуждено дело>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, по информации следствия, мог не увидеть ребенка из-за шторок в кабине трактора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Это нас радует". Польские консульства в 2017 году выдали белорусам около 400 тысяч виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика