Тракториста, переехавшего племянника в Лиозненском районе, будут судить

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении тракториста, из-за которого погиб 5-летний мальчик, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла 26 июля в деревне Осипенки Лиозненского района: 19-летний житель райцентра приехал на тракторе к родственникам, а когда собрался обратно на ферму, его племянник забрался на прицеп, а затем во время движения упал под колеса. Ребенок скончался на месте происшествия .

"Обвиняемый не имел возможности в полной мере наблюдать обстановку позади трактора через заднее стекло кабины из-за установленных в ней шторок", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что данные шторки водитель повесил самостоятельно, и они существенно ограничивали видимость в кабине МТЗ.

Трактористу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), материалы дела уже изучил прокурор, оно передано в суд.

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