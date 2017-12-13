Только в Могилевской области насчитывается более 90 тысяч одиноко проживающих пенсионеров. Зимой их жизнь особенно усложняется: дороги порой становятся труднопроходимыми, много сил уходит на поддержание тепла в доме. От одиночества стариков спасают редкие соседи и домашние питомцы. Наведываются к ним соцслужбы и спасатели.



Фото: 1prof.by

В деревне Завережье Вендорожского сельсовета в 30 километрах от Могилева круглый год жизнь теплится лишь в четырех домах. Как и во многие другие малонаселенные деревни, сюда дважды в неделю приезжает автолавка.

— Медицинскую помощь можно получить в ФАПе агрогородка Вендорож, — рассказывает инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Могилевского райотдела чрезвычайных ситуаций Антон Бельский. — Там же расположены сельсовет и социальная служба.

После затяжных осенних дождей по Завережью можно проехать лишь на внедорожнике. И на видавшей виды «Ниве» по грязи и глубоким лужам мы передвигаемся без проблем. Единственное средство передвижения местных жителей — их ноги, при условии, конечно, что находятся они в «рабочем» состоянии. Общественный транспорт, связывающий Вендорож и Завережье, отсутствует.

— А жаль, — вздыхает 65-летний инвалид 2-й группы Олег Лебедев, на «огонек» к которому мы заглянули, можно сказать, наобум. — Я, например, добраться пешком до агрогородка не могу — у меня ампутированы пальцы на ноге. Необходимые лекарства привозят сестра или племянник из Могилева.

Между тем в доме Олега Николаевича чисто и тепло.

— Стараюсь, — улыбается хозяин. — У меня же руки есть, и им необходимо занятие. Тем более что в хозяйстве только коты да несколько кур. Скотину не держу — на корм нет денег, но вот овощи — из собственного огорода.

Пенсионер по профессии электромонтажник-высотник. На льготную пенсию вышел 10 лет назад. «Заработал» порядка 300 рублей в месяц, на них и живет. Судя по всему, более чем скромно. По крайней мере, в холодильнике, который он открыл, чтобы показать хранящиеся там лекарства, было пусто.

— Чем питаюсь? Макаронами и картошкой. Люблю майонез, подсолнечное масло, — перечисляет собеседник. — Мясо и колбасу иногда прошу привезти сестру.

Пока мы беседуем, сотрудник МЧС осматривает состояние газовой плиты и печки, уточняет регулярность чистки дымохода. Прощаясь, Олег Николаевич замечает, что жаловаться ему не на что. Обидно только, что деревня, в которой он родился, стала безлюдной.

— Хорошо, хоть еще несколько соседей есть, с которыми поговорить можно, — вздыхает Лебедев, провожая нас до калитки. — А то, кроме, котов, у нас только бобры…



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Встреча еще с одной жительницей деревни заставила сжаться сердце от боли. Елена Михалевич живет в полном одиночестве с 1990 года, когда услышала страшную весть о гибели сына, служившего в армии. Нам объяснили, что женщина страдает тугоухостью, и мы довольно громко просим ее пустить нас в дом для осмотра помещений на предмет пожарной безопасности. Она кивает и жестом приглашает войти.

— Живу вот, — произносит пенсионерка, и ее глаза мгновенно наполняются слезами. — Сыночка нет. И никого нет. Одна я… Только семь котиков со мной, но они огород не вскопают. Деревня почти пустая, земли много, а обрабатывать ее некому: у таких, как я, стариков, сил нет. Благо, что хоть водопровод есть, а не то пропала бы совсем…

В доме бывшей доярки прохладно, куртку хозяйка не снимает.

— Дом строили в 1960-х, — продолжает Елена Александровна. — Как-то враз он постарел, а ремонтировать некому. Рамы трухлявые, и пол перекладывать надо. Делать это некому, да и не за что. А дрова у меня есть — целых 5 кубов купила за 213 рублей. Собирала все лето, ведь пенсия около 300 рублей. Дрова — для зимы, а пока сухими сучьями топлю.

К состоянию печки, газовой плиты и проводки у представителя МЧС претензий нет. Он лишь обращает внимание на нерабочее состояние пожарного извещателя.

— Нужно сменить батарейки, — поясняет Антон Бельский. — Это устройство очень важно для пожилых людей, так как его сигнал улавливают даже слабослышащие.

А мне кажется, что хозяйка вовсе не тугоуха, а просто никого не хочет слышать… Ее глаза оживились, только когда я обратила внимание на котят, с хрустом жующих тыквенные семечки.

— Им тепло, и мне теплее, — улыбается хозяйка. — Они у меня непривередливые: что даю, то и едят. Разносолами не балуемся.

О том, чтобы перебраться в социальный приют или дом-интернат, Олег Николаевич и Елена Александровна даже не думают. Как могут, помогают друг другу по-соседски. Проведывают их соцработники и представители других служб, в меру сил помогая старикам справиться с холодным одиночеством.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С начала года сотрудники МЧС проверили более 63 тыс. домовладений и квартир Могилевской области на предмет их пожаробезопасности.

— Свыше 84 тысяч одиноко проживающих пенсионеров получили необходимые инструкции по безопасности. По результатам обследований принимаются меры по приведению в надлежащее состояние печей и электропроводки, — рассказал официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский. — Если у таких граждан есть дети, то им и в организации по последнему месту их работы направляются письма-обращения с предложением навести противопожарный порядок в домах престарелых родителей. Если детей нет или их не удается найти, то наши сотрудники инициируют размещение пенсионеров в отделениях с круглосуточным пребыванием на время приведения жилья в безопасное состояние.