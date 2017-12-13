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В Пружанах директор школы устроила сторожем сына, а он за три года на работе так и не появился
14.12.2017 17:25 — Новости Общества | Tut.by
3 года колонии получила директор школы в Пружанах за хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В январе 2013 года женщина фиктивно трудоустроила своего сына сторожем в возглавляемое учреждение. Директор собственноручно написала и подписала заявление от имени сына о приеме на работу, а также подписала от имени сына контракт, который якобы был заключен с ним.
После этого директор давала указания завхозу, чтобы он вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о количестве отработанных часов сыном обвиняемой. При этом фактически ее сын не работал, хотя в должности числился до сентября 2016 года включительно.
За это время молодой человек по документам получил свыше 8000 рублей.
Директора признали виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и назначили 3 года лишения свободы. Завхоза осудили за служебный подлог и дали год исправработ.
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За это время сын по документам получил 8 тысяч рублей. Но все деньги мама оставила себе.
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