|
В Бресте осудили мужчину, который украл у туриста кошелек Louis Vuitton c 20 тысячами долларов
14.12.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по обвинению 34-летнего местного жителя в
Гражданин Испании в Брест попал проездом из Москвы. 9 сентября он отдыхал в одном из городских клубов. Там познакомился с обвиняемым и его товарищем. Около 5.00 на выходе между посетителями клуба завязалась потасовка. Иностранец решил вмешаться в конфликт и разнять дебоширов. Он отдал свой кошелек, в котором находилось около 20 тысяч долларов своему новому знакомому и пошел разнимать дерущихся. Когда турист урегулировал конфликт, товарища на месте не было, как и портмоне Louis Vuitton стоимостью 120 тысяч рублей (около 2 тысяч долларов), в котором лежали его сбережения.
Обвиняемого задержали на границе, когда он с другом возвращался из Польши. Потратить деньги он не успел, так как перед выездом спрятал их у себя дома.
«Суд Ленинского района Бреста признал 34-летнего жителя города виновным в краже в особо крупном размере и назначил 4 года лишения свободы с отсрочкой и конфискацией всего имущества», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.
При назначении наказания суд учел то, что обвиняемый вернул потерпевшему всю похищенную сумму и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемого не отправили в колонию, но лишили всего имущества.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии