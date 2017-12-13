14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД инициировало создание нового интернет-ресурса для противодействия наркомании и помощи наркозависимым. Об этом сообщил сегодня журналистам на совещании по совершенствованию взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике наркомании начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

После общения с наркозависимыми и специалистами из общественных организаций МВД пришло к выводу, что те массивы информации, которые есть в обществе, разрозненные, гражданин не может получить требуемую информацию. "В этой связи министерство выступило инициатором нового информационного ресурса, который будет ориентирован на зависимых, созависимых, детей, подростков, неравнодушных граждан. В нем будет содержаться вся информация, которая будет доступна для конкретно взятого человека, с его конкретной проблемой. То есть мы выводим профилактику и предупреждение на качественно новый уровень. Коммуникация будет вестись между человеком и человеком, ресурс даже администрироваться будет не нами", - отметил Геннадий Казакевич.

Ресурс заработает в этом году, а сейчас доступен в тестовом режиме. Он будет интерактивным - консультанты в режиме онлайн или по телефону будут давать ответы на вопросы. Весь массив информации, который необходим, уже есть.