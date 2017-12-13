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В Гомеле вынесли приговор школьнику, зарезавшему летом в общежитии незнакомого мужчину

14.12.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельский областной суд вынес приговор по делу 16-летнего подростка, убившего летом этого года в общежитии незнакомого ему мужчину. Школьника приговорили к 10,5 годам лишения свободы.


Фото: Виолетта Дралюк, «СБ Беларусь Сегодня»

Трагедия произошла 2 июля. Парень зашел в одну из комнат общежития на улице Владимирова, дверь по трагической случайности в ней оказалась не заперта. Проснувшийся 24-летний хозяин не успел среагировать на незваного гостя с ножом. Мотив убийства школьник не смог объяснить даже в суде. Известно, что в тот вечер он выпил более пяти литров пива.

— Суд признал подростка виновным в покушении на тайное похищение имущества (кражу), совершенное с проникновением в жилище, а также в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление. Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также в пользу потерпевшей стороны, он должен выплатить материальное возмещение морального вреда в размере 30 тысяч рублей, — рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

 
 
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Сегодня Гомельский областной суд вынес приговор по делу 16-летнего подростка, убившего летом этого года в общежитии незнакомого ему мужчину. Школьника приговорили...

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