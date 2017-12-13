Следователи устанавливают причину смерти пропавшей девушки из Мяделя

Проводится проверка по факту смерти девушки, которую искали с 16 ноября и недавно нашли погибшей в Минске. По данным следователей, на ее теле отсутствуют видимые телесные повреждения. Точную причину смерти установят эксперты. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следователи Фрунзенского района проводят доследственную проверку по факту смерти девушки. Речь идет о 19-летней жительнице Мяделя Александре Хутренко: 16 ноября она отправилась в Минск и пропала .

Установлено, что тело девушки в лесопарковой полосе нашла ее знакомая.

«Следователи уже провели большой объем работы, в том числе проанализировали возможный маршрут передвижения [погибшей позже] девушки по городу и записи с камер наблюдения. По предварительным данным, последний раз в столице ее видели 16 ноября. Проводится работа во взаимодействии с Госкомитетом судэкспертиз, назначены экспертизы. Пока можем констатировать, что на теле погибшей нет видимых телесных повреждений. Кроме того, взяты образцы для исследований — пока нет ответа на вопрос о давности и причине смерти, и на это потребуется время», — рассказала Юлия Гончарова.

Представитель ведомства отметила, что пока нет оснований говорить, что смерть носит криминальный характер.

«Вместе с тем следователи отрабатывают все версии случившегося», — добавила Юлия Гончарова.