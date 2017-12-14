Российские дипломаты отбили сову у стаи ворон

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Сотрудники министерства иностранных дел РФ пришли на помощь сове, которая застряла на дереве у здания ведомства в центре Москвы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Случай произошел в четверг, 14 декабря, перед зданием первого корпуса МИДа. Дипломаты заметили на дереве сову, которая сидела на дереве и не могла улететь.

"Сапсаны живут (в шпиле здания МИД РФ — Sputnik), и в визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали", — написала на своей странице в Facebook Захарова.

По словам Захаровой, сова своим видом показывала, что все происходящее ей не нравится. Птица начала заваливаться, припадать на крыло, но почему-то не улетала, как будто ждала, что ей помогут. "И ей помогли", — написала официальный представитель МИД.

Сотрудники департамента информации и печати принесли сову в здание ведомства и "свили" для нее гнездо в картонной коробке.

Затем, как сообщила Захарова, сову забрали в питомник в деревне Андреевка Дмитровского района, где ее "осмотрит ветеринар, откормят и отправят летать в новую Москву". "Но мы будем держать руку на совином пульсе", — заверила Захарова.