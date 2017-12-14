Завершилась регистрация инициативных групп к выборам-2018

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Регистрация инициативных групп для сбора подписей в поддержку претендентов на выборах в местные советы депутатов завершилась в четверг в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов

Выборы в местные советы депутатов состоятся в Беларуси 18 февраля 2018 года: по их итогам будут сформированы региональные органы самоуправления.

В четверг вечером в Беларуси завершилась регистрация инициативных групп для сбора подписей в поддержку претендентов в депутаты. По данным телеканала ОНТ, зарегистрировались в том числе представители восьми из 15 зарегистрированных политических партий, а полные списки групп будут опубликованы позже.

До 8 января выдвигать своих претендентов для участия в местных выборах по отдельной процедуре могут партии и трудовые коллективы.

Вместе с тем сбор подписей в поддержку претендентов в депутаты уже ведется по республике. Согласно белорусскому законодательству в его ходе запрещена агитация – она допустима лишь после регистрации кандидата.

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