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Завершилась регистрация инициативных групп к выборам-2018
14.12.2017 20:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Регистрация инициативных групп для сбора подписей в поддержку претендентов на выборах в местные советы депутатов завершилась в четверг в Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выборы в местные советы депутатов состоятся в Беларуси 18 февраля 2018 года: по их итогам будут сформированы региональные органы самоуправления.
В четверг вечером в Беларуси завершилась регистрация инициативных групп для сбора подписей в поддержку претендентов в депутаты. По данным телеканала ОНТ, зарегистрировались в том числе представители восьми из 15 зарегистрированных политических партий, а полные списки групп будут опубликованы позже.
До 8 января выдвигать своих претендентов для участия в местных выборах по отдельной процедуре могут партии и трудовые коллективы.
Вместе с тем сбор подписей в поддержку претендентов в депутаты уже ведется по республике. Согласно белорусскому законодательству в его ходе запрещена агитация – она допустима лишь после регистрации кандидата.
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Примечательно, что из 15 существующих партий своих претендентов на выборы выдвинули лишь восемь.
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