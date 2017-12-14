Праздничная иллюминация зажжется в Бресте вечером 16 декабря

Еще в конце ноября специалисты начали украшать город гирляндами и новогодними инсталляциями, пишет «Вечерний Брест».





Однако зажигать всю эту красоту начнут с вечера пятницы. Полностью вся новогодняя иллюминация будет включена в субботу, 16 декабря.

А вот главная елка города, установленная на площади Ленина, заиграет яркими красками только с вечера ее торжественного открытия — 23 декабря. В этом году пушистая красавица украшена абсолютно новыми гирляндами и игрушками. В частности, на ней появились гирлянды в виде логотипа к тысячелетию Бреста — стилизованного герба города. В день открытия елки они зажгутся ярким светом.