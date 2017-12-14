ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничная иллюминация зажжется в Бресте вечером 16 декабря

15.12.2017 06:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще в конце ноября специалисты начали украшать город гирляндами и новогодними инсталляциями, пишет «Вечерний Брест».


Однако зажигать всю эту красоту начнут с вечера пятницы. Полностью вся новогодняя иллюминация будет включена в субботу, 16 декабря.

А вот главная елка города, установленная на площади Ленина, заиграет яркими красками только с вечера ее торжественного открытия — 23 декабря. В этом году пушистая красавица украшена абсолютно новыми гирляндами и игрушками. В частности, на ней появились гирлянды в виде логотипа к тысячелетию Бреста — стилизованного герба города. В день открытия елки они зажгутся ярким светом.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полностью вся новогодняя иллюминация будет включена в субботу, 16 декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Родня погибшего делила имущество с вдовой. Что случилось в Жодино, где пенсионер застрелил знакомого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика