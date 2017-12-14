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Праздничная иллюминация зажжется в Бресте вечером 16 декабря
15.12.2017 06:54 — Новости Общества | Tut.by
Еще в конце ноября специалисты начали украшать город гирляндами и новогодними инсталляциями,
Однако зажигать всю эту красоту начнут с вечера пятницы. Полностью вся новогодняя иллюминация будет включена в субботу, 16 декабря.
А вот главная елка города, установленная на площади Ленина, заиграет яркими красками только с вечера ее торжественного открытия — 23 декабря. В этом году пушистая красавица украшена абсолютно новыми гирляндами и игрушками. В частности, на ней появились гирлянды в виде логотипа к тысячелетию Бреста — стилизованного герба города. В день открытия елки они зажгутся ярким светом.
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Полностью вся новогодняя иллюминация будет включена в субботу, 16 декабря.
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