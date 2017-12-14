Странные переносы рабочих дней, трагедия в Жодино и детские инфекции - все за вчера

Доброе утро!

Если вы боитесь болезней и ранней смерти — рассказываем, как их предотвратить, всего лишь изменив образ жизни . Но если хочется лениться — нужно дать себе такую возможность, ненадолго: «Достаточно побалдеть денек и вовремя остановиться. Надо подниматься с кровати и идти туда, где солнце. Само оно никогда к нам не придет». Кто нам это говорит ?





ВАЖНОЕ

В следующем году много праздников выпадает на вторник. Как правило, в этом случае понедельник объявляют выходным днем, с субботой и воскресеньем выходит четыре дня — мини-каникулы. Однако когда появился график переноса рабочих дней на 2018-й, оказалось, что в апреле и декабре два раза за месяц повторяется одна и та же история: отработку за понедельник переносят на субботу перед длинными выходными. Сначала мы будем работать шесть дней подряд, затем три дня отдыхать, потом работать три дня и снова отдыхать. В итоге за весь год лишь два раза вместо шести у нас будут длинные выходные в четыре дня. Странная схема, не находите? Разбирались, кому и почему она пришла в голову (а еще тут можно скачать печатную версию календаря на 2018 год со всеми переносами рабочих дней ).

Ура! Госпошлина за допуск к дорожному движению (так называемый дорожный налог) может стать транспортным сбором — и уплачиваться наконец-то разумно по заявительному принципу. Рассказываем, как такой вариант мог бы работать .

Парламентарии приняли во втором чтении поправки в КоАП: теперь, например, бесправников, попавшихся повторно, собираются арестовывать. Что еще несет вам, водители, новая редакция кодекса, — раскладываем по полочкам здесь .

В Минске хотят в очередной раз поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Правда, с 1 июля 2018 года — и вот на сколько .

ПОПУЛЯРНОЕ

В Жодино случилась страшная трагедия: 63-летний мужчина застрелил знакомого в магазине . Намеренно. Из обреза охотничьего ружья в упор. Бывает, скажете вы? А ведь этому предшествовала история длиной в 8 лет .

В Минске начали судить за автомошенничество двух партнеров по бизнесу. Ничего особенного, казалось бы, но — больше сотни потерпевших и 650 тысяч долларов ущерба .

Странная история: мама призванного в армию солдата добивается, чтобы сына комиссовали — ему ранее делали операцию по удалению селезенки. Комиссия же военкомата при обследовании селезенку у парня нашла .





6-летний youtube-блогер по имени Райан в этом году попал в топ-10 самых высокооплачиваемых видеоблогеров. Он за год заработал 11 миллионов долларов , снимая обзоры игрушек. А чего добился ты?

Вы помните очереди, в которых стоят люди, желающие купить уксовские квартиры, где цена за «квадрат» стартует от 610 долларов? Люди готовы ночевать по несколько суток под офисом застройщика. Впрочем, там стоят не только те, кто реально нуждается в жилье, но и перекупщики — о них и их бизнесе наш текст .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с детским инфекционистом о том, почему не стоит бояться вируса Коксаки, зачем прививаться от ветрянки и гриппа и как вылечиться от простуды без лекарств. «Когда я заканчивал институт, думал, что чем больше таблеток, тем лучше. Но сейчас я понимаю: чтобы не назначить лекарство, нужно знать значительно больше, чем чтобы его назначить». Всем родителям — нынешним и будущим — must read .

Появившийся два года назад в Минске сервис по перевозке пассажиров Uber стал для белорусов настоящей революцией: таксисты бастовали, традиционные службы негодовали, пассажиры радовались удобству и голосовали рублем. Спустя два года страсти по Uber немного стихли — и сервис по-прежнему работает. А вот в некоторых странах он перестал существовать или имеет проблемы .

Здесь рассказываем о Смолевичах — вот как живется минчанам в этом городе-спутнике . Спойлер: мнения резко противоположные.

В преддверии Нового года посмотрели на изящные, тончайшей ручной работы снежинки , которые вырезает женщина в Полоцке. «Увесь снежань перад Новым годам я выразала сняжынкі літаральна цэлымі днямі… мо, 300 ці 400 сняжынак. Тады яшчэ нажніцы выпускалі не з пластмасавымі, а з металічнымі ручкамі, дык я нават далонь бінтавала, бо сцірала наскрозь». Ничего, говорит, особенного: ножницы да ученическая тетрадка в клеточку.





Все новости четверга, 14 декабря

Кстати. Если вы не все поняли в плане президента по развитию Беларуси до 2040 года — вам сюда . Сергей Чалый в очередной «Экономике на пальцах» проанализировал услышанное, особенно внимательно разобрав долгосрочное видение будущего Беларуси — и сильно удивился, что к реальным преобразованиям, а может, даже и структурным реформам, страна готова приступить лишь после 2021 года! То есть — еще через два срока президентства.

Изучите и вы.

Ваша редакция.

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