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Странные переносы рабочих дней, трагедия в Жодино и детские инфекции - все за вчера
15.12.2017 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если вы боитесь болезней и ранней смерти — рассказываем, как их предотвратить,
ВАЖНОЕ
В следующем году много праздников выпадает на вторник. Как правило, в этом случае понедельник объявляют выходным днем, с субботой и воскресеньем выходит четыре дня — мини-каникулы. Однако когда появился график переноса рабочих дней на 2018-й, оказалось, что в апреле и декабре два раза за месяц повторяется одна и та же история: отработку за понедельник переносят на субботу перед длинными выходными. Сначала мы будем работать шесть дней подряд, затем три дня отдыхать, потом работать три дня и снова отдыхать. В итоге за весь год лишь два раза вместо шести у нас будут длинные выходные в четыре дня. Странная схема, не находите?
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Доброе утро! Если вы боитесь болезней и ранней смерти - рассказываем, как их предотвратить, всего лишь изменив образ жизни. Но если хочется лениться - нужно дать себе...
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