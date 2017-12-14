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Главное - не забыть зонт. Погода в Гомеле в выходные
15.12.2017 07:56 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные никаких новых эмоций декабрь нам, увы, не подарит. По-прежнему будет мокро, противно и тоскливо.
В субботу ожидается +4°С — и весь день дожди.
В воскресенье осадки не прогнозируются, а температура на три градуса ниже — всего +1°днем и -1° ночью.
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В предстоящие выходные никаких новых эмоций декабрь нам, увы, не подарит: будет мокро, противно и тоскливо.
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