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Около нуля и немного снега. Погода в Могилеве в выходные
15.12.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Могилеве будут пасмурными и не морозными — температура воздуха будет колебаться в районе нуля. В субботу ждем снег, а со следующей недели — метели и продолжительные снегопады. Сильного мороза пока, говорят, не будет.
Сегодня, 15 декабря, будет около нуля, пасмурно. Возможен порывистый ветер.
В субботу ожидается мокрый снег, который будет идти весь день, а к ночи превратится в метель — поднимется порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +1°С.
Воскресенье будет бесснежным, пасмурным. Будет -1°С.
В понедельник, 18 декабря, прогнозируют сильный порывистый ветер до 18 м/с, метель. Столбик термометра будет держаться в районе отметки -2°С.
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А вот на следующей неделе ожидаются продолжительные снегопады.
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