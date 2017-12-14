Около нуля и немного снега. Погода в Могилеве в выходные

Предстоящие выходные в Могилеве будут пасмурными и не морозными — температура воздуха будет колебаться в районе нуля. В субботу ждем снег, а со следующей недели — метели и продолжительные снегопады. Сильного мороза пока, говорят, не будет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 15 декабря, будет около нуля, пасмурно. Возможен порывистый ветер.

В субботу ожидается мокрый снег, который будет идти весь день, а к ночи превратится в метель — поднимется порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +1°С.

Воскресенье будет бесснежным, пасмурным. Будет -1°С.

В понедельник, 18 декабря, прогнозируют сильный порывистый ветер до 18 м/с, метель. Столбик термометра будет держаться в районе отметки -2°С.

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