В Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках 13 декабря прошел конкурс красоты. После долгого совещания из девяти участниц жюри выбрало девушку, которая креативнее всего подошла к подготовке «Визитной каточки» и творческого конкурса. «Мисс Академия-2017» стала студентка факультета механизации сельского хозяйства Елизавета Гусакова.





В визитке студентки рассказали про себя, свою жизнь до студенчества и после поступления в вуз. В этом конкурсе самыми необычными стали выступления Марины Курочкиной и Елизаветы Гусаковой. Марина и ее друзья подготовили видео с юмористической пародией на передачу «Пусть говорят», а рассказ Елизаветы о себе сопровождался простой, но яркой анимацией.

Во втором конкурсе девушки представили самодельные наряды на новогодний и рождественский мотивы. Это были образ Снежной Королевы, конфетти, метели и другие.





















































В этих же костюмах участницы ответили на вопросы интеллектуального конкурса. Например, «Что такое счастье лично для тебя?», «Какое бы ты отправила послание будущим поколениям?» или «Какие 5 слов смогли бы прорекламировать Беларусь?».

Девушки смогли показать жюри и зрителям свои таланты. В основном, это были песни и танцы. А участница под номером 9 Елизавета Гусакова со своими друзьями подготовила необычный номер — театр теней о жизни маленькой семьи. Кульминацией шоу стало дефиле девушек в вечерних платьях.

«Второй вице-Мисс» стала студентка экономического факультета Анна Дещеня. «Первой вице-Мисс» — студентка факультета бизнеса и права Юлия Сухарь.

































