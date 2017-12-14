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Туман, снег и немного солнца. Погода в Гродно в выходные

15.12.2017 09:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода на предстоящих выходных будет зимней только номинально — ожидается небольшой минус и туман. Правда, зима напомнит о себе небольшим снегом с утра в воскресенье.


В субботу, 16 декабря, утром — сплошная облачность. Без осадков, но туманно. Видимость 600−1000 м. Днем и вечером — все останется без изменений. Температура утром и днем — −1…-3°С.

В воскресенье, 17 декабря, утром — сплошная облачность, возможен снег. Днем станет веселее — Облачно с прояснениями и без осадков. Возможна дымка. Вечером — туман. Столбик термометра днем остановится на отметке 0 °C.

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Погода на предстоящих выходных будет зимней только номинально - ожидается небольшой минус и туман.

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