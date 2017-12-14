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20 декабря будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области на тему: «Проблемные вопросы обеспечения населения топливом на текущий отопительный период»

15.12.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Комитетом государственного контроля Минской области 20 декабря 2017 г. будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области на тему: «Проблемные вопросы обеспечения населения топливом на текущий отопительный период».

В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 по телефону (8 017)284-11-31 могут обратиться с проблемными вопросами, сообщить о невыполнении заявок, а также внести возможные предложения по улучшению данной работы.

Кроме того, граждане могут отправить сообщение по данной тематике на электронный адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by <mailto:kgkminobl@mail.belpak.by.

 
 
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Комитетом государственного контроля Минской области 20 декабря 2017 г. будет проводиться «горячая линия» с населением Минской области на тему: «Проблемные вопросы...

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