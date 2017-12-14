С субботы начинается зима

Погода в Беларуси перестроится на зимний характер в начале следующей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 16 декабря, ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем – сплошная облачность, без осадков, туман. Видимость 400-600 м. Ветер северный. Местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха будет от нуля до минус 2 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, пройдет кратковременный снег, мокрый снег, метель. Местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов. Днём сплошная облачность, без осадков.

Источник: pogoda.by