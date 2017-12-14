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В Бресте дорожники закупили к Новому году 5 светодиодных композиций на 86,5 тыс рублей
15.12.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Декоративные светящиеся конструкции обошлись Брестскому ДЭПу в 86,5 тысяч деноминированных рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок icetrade.by,
Самое дорогое украшение — «Новогодний подарок». Это огромный куб с изогнутыми гранями и двумя сквозными проходами. Внутри «подарка» будут установлены декоративные лавки белого цвета, сверху конструкцию увенчает бант. Она будет светиться тремя цветами.
Кроме того, на площади Ленина появятся три светящихся «Белых медведя», каждый «ростом» примерно 2,4 метра и на бетонной подставке. Компанию им составит «Шарик для селфи», который будет состоять из трех частей: одной большой елочной игрушки посередине и двух поменьше по бокам. Внутри центральной планируется поставить водонепроницаемое сиденье. Мягкое непромокаемое сиденье будет и у «Декоративного дивана».
И последняя составляющая часть подарка от ДЭПа — светящаяся прямоугольная «Фоторамка» с замысловатыми узорами по бокам и надписью сверху: «Я люблю Брест».
Тендер на изготовление четырех из пяти композиций выиграл ИП из Кобринского района, «дивана» — предприятие из Гомеля.
Задача подрядчиков — изготовить и доставить составные части конструкций на склад ДЭПа и присмотреть за тем, как его работники будут собирать их уже на площади. Это планируется сделать до 23 декабря — дня открытия главной елки города.
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Самое дорогое украшение - "Новогодний подарок". Это огромный куб с изогнутыми гранями и двумя сквозными проходами.
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