ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте дорожники закупили к Новому году 5 светодиодных композиций на 86,5 тыс рублей

15.12.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Декоративные светящиеся конструкции обошлись Брестскому ДЭПу в 86,5 тысяч деноминированных рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок icetrade.by, пишет «Брестская газета».


Самое дорогое украшение — «Новогодний подарок». Это огромный куб с изогнутыми гранями и двумя сквозными проходами. Внутри «подарка» будут установлены декоративные лавки белого цвета, сверху конструкцию увенчает бант. Она будет светиться тремя цветами.

Кроме того, на площади Ленина появятся три светящихся «Белых медведя», каждый «ростом» примерно 2,4 метра и на бетонной подставке. Компанию им составит «Шарик для селфи», который будет состоять из трех частей: одной большой елочной игрушки посередине и двух поменьше по бокам. Внутри центральной планируется поставить водонепроницаемое сиденье. Мягкое непромокаемое сиденье будет и у «Декоративного дивана».

И последняя составляющая часть подарка от ДЭПа — светящаяся прямоугольная «Фоторамка» с замысловатыми узорами по бокам и надписью сверху: «Я люблю Брест».

Цены на светящиеся композиции (по результатам процедуры закупки):

«Новогодний подарок» — 37 768 рублей;

«Белые медведи» — 21 359 рублей;

«Шарик для селфи» — 16 193 рубля;

«Декоративный диван» — 8068 рублей;

«Фоторамка» — 3128 рублей.

Тендер на изготовление четырех из пяти композиций выиграл ИП из Кобринского района, «дивана» — предприятие из Гомеля.

Задача подрядчиков — изготовить и доставить составные части конструкций на склад ДЭПа и присмотреть за тем, как его работники будут собирать их уже на площади. Это планируется сделать до 23 декабря — дня открытия главной елки города.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое дорогое украшение - "Новогодний подарок". Это огромный куб с изогнутыми гранями и двумя сквозными проходами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как выбирали "Мисс" сельхозакадемии в Горках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика