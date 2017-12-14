ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд начал рассмотрение апелляции приговоренных к расстрелу риелторов

15.12.2017 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК,15 дек — Sputnik. Верховный суд Беларуси начал рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела об убийстве в Могилевской области шести человек. По данному делу двоим обвиняемым — Игорю Гершанкову и Семену Бережному, была назначена исключительная мера наказания, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

Суд начал рассмотрение апелляции приговоренных к расстрелу риелторов
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Жертва черных риелторов из Могилева: могила для меня уже была выкопана

Судебное заседание началось с вопроса о разрешении ведения во время процесса фото- и видеосъемки. Двое из обвиняемых, те, кому суд первой инстанции назначил смертную казнь, — не возражали против съемки. Двое других — Татьяна Гершанкова и Борис Колесников возражали, также был категорически против видеосъемки государственный обвинитель Юрий Шерснев. В итоге суд запретил съемку в зале.

Четверых "черных" риелторов из Могилева защищают женщины-адвокаты.

Суд начал рассмотрение апелляции приговоренных к расстрелу риелторов
© Sputnik / Анна Нефедова
Верховный суд Беларуси 15 декабря в апелляционном порядке рассматривает дело "черных риелторов" из Могилева

Приговоренный к смертной казни Гершанков заявил несколько ходатайств, в числе которых — о вызове в суд свидетелей, об отмене приговора в части конфискации недвижимости, о проведении почерковедческой экспертизы его явки с повинной. Кроме этого, он заявил ходатайство, чтобы суд передал в генпрокуратуру заявление о проведении проверки в "связи с противоправными действиями с момента задержания".

Второй приговоренный к смертной казни никаких ходатайств не заявил. На вопрос о том, как он относится к заявленным его подельником ходатайствам, ответил: "да мне все равно".

Перед началом судебного заседания Борис Колесников, приговоренный к 22 годам и одному месяцу лишения свободы, сидел в медицинской маске. Не снял он ее и во время судебного слушания. Колесников подал жалобу о том, что часть его показаний "исковеркана и поставлена с ног на голову". Татьяна Гершанкова, приговоренная к 24 годам лишения свободы, ходатайств не заявляла.

Прокурор Шерснев в свою очередь отметил, обращаясь к судебной коллегии, что нет объективных оснований для удовлетворения заявленных ходатайств. Суд для принятия решения по ходатайствам удалился в совещательную комнату.

В зале суда находятся родственники обвиняемых.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговоренные к смертной казни два "черных" риелтора не возражали против видеосъемки судебного процесса, но государственный обвинитель не согласился -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Молоко и яйца: продукты стали использовать для рекламы МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика