Суд начал рассмотрение апелляции приговоренных к расстрелу риелторов

МИНСК,15 дек — Sputnik. Верховный суд Беларуси начал рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела об убийстве в Могилевской области шести человек. По данному делу двоим обвиняемым — Игорю Гершанкову и Семену Бережному, была назначена исключительная мера наказания, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

Судебное заседание началось с вопроса о разрешении ведения во время процесса фото- и видеосъемки. Двое из обвиняемых, те, кому суд первой инстанции назначил смертную казнь, — не возражали против съемки. Двое других — Татьяна Гершанкова и Борис Колесников возражали, также был категорически против видеосъемки государственный обвинитель Юрий Шерснев. В итоге суд запретил съемку в зале.

Четверых "черных" риелторов из Могилева защищают женщины-адвокаты.



© Sputnik / Анна Нефедова Верховный суд Беларуси 15 декабря в апелляционном порядке рассматривает дело "черных риелторов" из Могилева

Приговоренный к смертной казни Гершанков заявил несколько ходатайств, в числе которых — о вызове в суд свидетелей, об отмене приговора в части конфискации недвижимости, о проведении почерковедческой экспертизы его явки с повинной. Кроме этого, он заявил ходатайство, чтобы суд передал в генпрокуратуру заявление о проведении проверки в "связи с противоправными действиями с момента задержания".

Второй приговоренный к смертной казни никаких ходатайств не заявил. На вопрос о том, как он относится к заявленным его подельником ходатайствам, ответил: "да мне все равно".

Перед началом судебного заседания Борис Колесников, приговоренный к 22 годам и одному месяцу лишения свободы, сидел в медицинской маске. Не снял он ее и во время судебного слушания. Колесников подал жалобу о том, что часть его показаний "исковеркана и поставлена с ног на голову". Татьяна Гершанкова, приговоренная к 24 годам лишения свободы, ходатайств не заявляла.

Прокурор Шерснев в свою очередь отметил, обращаясь к судебной коллегии, что нет объективных оснований для удовлетворения заявленных ходатайств. Суд для принятия решения по ходатайствам удалился в совещательную комнату.

В зале суда находятся родственники обвиняемых.