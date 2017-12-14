Молоко и яйца: продукты стали использовать для рекламы МЧС

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Витебское МЧС начало использовать продукты для рекламы безопасности – жителям Городка на яйцах напоминают номер, по которому нужно звонить в экстренной ситуации, а в Витебских магазинах появилось молоко со слоганом МЧС "Гордимся, что научили!"

Акция нацелена на родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста.

"В рамках кампании спасателями разработаны материалы для детей и взрослых, видео и аудиоролики, наглядно-изобразительная и сувенирная продукция, наружная реклама: билборды, плакаты, листовки, расписания, прописи, буклеты, закладки, наклейки, магниты, брелоки, значки, майки, тантамарески", — рассказали в МЧС о задачах акции.

Телефоны, по которым необходимо звонить в экстренных ситуациях, разместил на своей продукции и ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат", птицефабрика "Городок". Ряд белорусских производителей пошли навстречу министерству и приняли участие в пропаганде безопасного поведения.

Сотрудники Глубокского МЧС намерены расширять ассортимент продукции, которая мотивирует жителей к безопасному поведению, уже отмечается, что акция вызвала довольно активный отклик у потребителя.