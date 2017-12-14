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Ученые выяснили, какое заболевание предотвращает горячий чай

15.12.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Американские ученые заявили, что горячий чай помогает справится с развитием глаукомы, результаты соответствующего исследования опубликованы в British Journal of Ophthalmology.

"Любители этого напитка реже становятся жертвами глаукомы, нежели те, кто не любит горячий чай", — рассказала руководитель исследования Анна Колеман из университета Калифорнии.

Ученые на протяжении 7 лет наблюдали за жизнью около 10 тысяч медицинских работников, которые принимали участие в национальной программе по наблюдению за диетой и здоровья (NHANES). На основании наблюдений был сделан вывод о том, что люди, часто пьющие горячий чай, на 74% реже страдают от развития глаукомы, чем те, кто не употребляет этот напиток.

Ученые выяснили, какое заболевание предотвращает горячий чай
© Pixabay
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Выяснилось также, что употребление других безалкогольных напитков никак не влияет на предотвращение болезней глаз. Вид чая, как оказалось, тоже не имеет значения. В ходе исследования ученые также учитывали другие факторы, часто приводящих к глаукоме: курение и сахарный диабет.

Глаукома — болезнь глаз, связанная с ростом внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва. Это заболевание чаще всего приводит к развитию слепоты.

Употребляя горячий чай, не стоит забывать, что, по информации ВОЗ, привычка пить очень горячие напитки небезопасна для здоровья и влияет на развитие рака органов пищеварительного тракта.

 
Теги: Минск
 
 
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Оказывается, горячий чай полезен не только при лечении простуды, но и является эффективным профилактическим средством от глаукомы.

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