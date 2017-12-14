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Ученые выяснили, какое заболевание предотвращает горячий чай
15.12.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Американские ученые заявили, что горячий чай помогает справится с развитием глаукомы, результаты соответствующего исследования опубликованы в British Journal of Ophthalmology.
"Любители этого напитка реже становятся жертвами глаукомы, нежели те, кто не любит горячий чай", — рассказала руководитель исследования Анна Колеман из университета Калифорнии.
Ученые на протяжении 7 лет наблюдали за жизнью около 10 тысяч медицинских работников, которые принимали участие в национальной программе по наблюдению за диетой и здоровья (NHANES). На основании наблюдений был сделан вывод о том, что люди, часто пьющие горячий чай, на 74% реже страдают от развития глаукомы, чем те, кто не употребляет этот напиток.
Выяснилось также, что употребление других безалкогольных напитков никак не влияет на предотвращение болезней глаз. Вид чая, как оказалось, тоже не имеет значения. В ходе исследования ученые также учитывали другие факторы, часто приводящих к глаукоме: курение и сахарный диабет.
Глаукома — болезнь глаз, связанная с ростом внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва. Это заболевание чаще всего приводит к развитию слепоты.
Употребляя горячий чай, не стоит забывать, что, по информации ВОЗ, привычка пить очень горячие напитки небезопасна для здоровья и влияет на развитие рака органов пищеварительного тракта.
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Оказывается, горячий чай полезен не только при лечении простуды, но и является эффективным профилактическим средством от глаукомы.
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