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В Крево завершили первый этап консервации Княжеской башни замка

15.12.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Консервация Кревского замка началась в октябре этого года, благодаря тому, что памятник архитектуры был в ключен в Государственную программа «Культура Беларуси». Был разработан архитектурный проект первой и второй очереди консервации с реставрацией историко-культурного объекта, сообщает «Гродненская правда».


Работы первой очереди завершились на минувшей неделе. Территория возле замка больше не напоминает строительную площадку — башню не окружают строительные леса и громоздкая техника.

Сейчас Княжескую башню защищает от дождя и снега теперь двухуровневая крыша — две верхние и нижняя общей площадью 450 м². Стены памятника обработали специальным раствором, который не даст расти мху, предотвратит появление грибков и плесени.

— Провели расчистку и внутри башни — вывезли камни и бытовой мусор, — говорит мастер ОАО «Белреставрация» Владимир Вайцехович.


С начала проведения работ на объект направлено более 280 тысяч рублей. Достигнутый результат — лишь первый шаг на пути сохранения средневекового памятника архитектуры.

В 2018 году планируется проведение работ по второму пусковому комплексу, который предполагает консервацию северной стены, восстановление ее участков на высоту 7 метров и устройство покрытия из черепицы.

Как рассказали в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, в Министерство культуры направлено ходатайство о выделении финансирования в рамках Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016−2020 годы.

 
 
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Консервация Кревского замка началась в октябре этого года, благодаря тому, что памятник архитектуры был в ключен в Государственную программа "Культура Беларуси".

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