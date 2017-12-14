В Крево завершили первый этап консервации Княжеской башни замка

Консервация Кревского замка началась в октябре этого года, благодаря тому, что памятник архитектуры был в ключен в Государственную программа «Культура Беларуси». Был разработан архитектурный проект первой и второй очереди консервации с реставрацией историко-культурного объекта, сообщает «Гродненская правда».





Работы первой очереди завершились на минувшей неделе. Территория возле замка больше не напоминает строительную площадку — башню не окружают строительные леса и громоздкая техника.

Сейчас Княжескую башню защищает от дождя и снега теперь двухуровневая крыша — две верхние и нижняя общей площадью 450 м². Стены памятника обработали специальным раствором, который не даст расти мху, предотвратит появление грибков и плесени.

— Провели расчистку и внутри башни — вывезли камни и бытовой мусор, — говорит мастер ОАО «Белреставрация» Владимир Вайцехович.





С начала проведения работ на объект направлено более 280 тысяч рублей. Достигнутый результат — лишь первый шаг на пути сохранения средневекового памятника архитектуры.

В 2018 году планируется проведение работ по второму пусковому комплексу, который предполагает консервацию северной стены, восстановление ее участков на высоту 7 метров и устройство покрытия из черепицы.

Как рассказали в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, в Министерство культуры направлено ходатайство о выделении финансирования в рамках Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016−2020 годы.