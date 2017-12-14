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В Витебске появился почтомат. Плюсы и минусы нового сервиса

15.12.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Автоматизированный терминал по выдаче посылок установили в торце здания почтового отделения № 1 на улице Космонавтов, 6, недалеко от железнодорожного вокзала. Жители Витебска теперь могут получать посылки круглосуточно и без очереди.


Почтомат на улице Космонавтов, 6. Фото: Светлана Васильева

По словам сотрудницы специального пункта комплексного обслуживания «Бизнес-почта», терминал позволит клиенту самостоятельно, без помощи работника связи, получить внутрибелорусские и международные посылки.

Для этого нужно на сайте Белпочты зарегистрироваться и указать свои данные: номер отправления, свою фамилию и адрес, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

В свою очередь человек, который отправляет посылку, указывает адрес почтомата. Как только курьер доставит туда посылку, вам придет смс-уведомление или электронное письмо вместе со специальным кодом, который нужно будет ввести в почтомат.

Если посылка еще не оплачена, то терминал выдачи на месте примет необходимую сумму. Оплатить услугу можно карточкой или наличными через купюроприемник. После всех этих нехитрых манипуляций ячейка откроется, и вы заберете свою посылку.

Если посылку не забирают несколько дней, она направляется в отделение почты, которое обслуживает почтомат, или возвращается отправителю. Об этом вам также сообщат через смс.

Очевидное преимущество этих терминалов — удобство: забрать посылку можно в любое время, не нужно подстраиваться под график работы почты, стоять в очереди или ждать курьера.

С другой стороны, отсутствие сотрудника почты может быть недостатком, если клиенту потребуется консультация или оформление возврата товара. Еще один минус — ограничение габаритов отправления размерами ячейки, так что за слишком большим или тяжелым предметом все равно придется идти на почту. Максимальный размер ячейки в почтомате — 400×390 миллиметров, а вес посылки не может превышать 10 килограммов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Витебска теперь могут получать посылки круглосуточно и без очереди.

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