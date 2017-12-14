Место массовых расстрелов под Гомелем могут отдать под жилую застройку

Представители демократической общественности Гомеля намерены противостоять возможной застройке территории, где в 1930-х годах проводились массовые расстрелы. Речь идет о лесном массиве в районе девятого километра Черниговской трассы, пишут Naviny.by.





В 90-х годах прошлого века здесь был установлен крест в память о жертвах сталинских репрессий. В 2007 году недалеко от этого места 52-й поисковой батальон проводил раскопки, были найдены человеческие останки.

На вопрос, кто похоронен в лесу, власть точного ответа не дала. В то же время расследование, которое провели общественные активисты и журналисты, свидетельствует о том, что в лесу захоронены жертвы репрессий. Был снят документальный фильм «Лес смерти» — в нем собраны свидетельства местных жителей о расстрелах, которые проводил в этом лесу НКВД.

На встрече, состоявшейся в общественно-политическом центре «Полесская, 52» вечером 13 декабря, представитель центра Владимир Кацора сообщил: ему поступила информация, что управление капитального строительства объявило тендер на инженерную разработку нового жилого массива за девятым километром.

— Городу нужно куда-то развиваться, власти ищут более выгодные варианты освоения территорий. Мы, как общественность, которая часто бывает в этом лесу в силу того, что, по нашей информации, которую не признает власть, там были места массовых расстрелов в годы сталинских репрессий, не можем молча наблюдать, как на месте массовых захоронений людей будут что-то строить, — сказал Кацора.

— У нас есть информация, что там захоронены — без почестей, без памяти — не только жертвы репрессий, но и красноармейцы, погибшие в 1941 году. По нашему мнению, нужно провести исследование данной территории, увековечить память невинно убитых людей, — добавил активист.

По словам Кацоры, в 1990-х годах, когда он работал в горсовете, факты репрессий на 9-м километре были признаны, имелись соответствующие документы — не зря возле трассы установили памятный крест. Но точной информации о том, как далеко распространяется территория, на которой захоронены люди, нет.

Участники дискуссии приняли решение обратиться в КГБ, чтобы узнать о местах расстрелов, а также в управление архитектуры и градостроительства — чтобы получить точную информацию о планируемом месте возведения жилого массива. Кроме того, на встрече прозвучало предложение установить на месте репрессий памятные кресты и принять другие меры по увековечиванию памяти жертв репрессий и войны.

Архитектор Сергей Ляпин напомнил, что человеческие останки в лесу находили как 52-й поисковой батальон, так и строители при прокладке нефтепровода. Эти факты подтверждаются историками, которые проводили исследования в 1990-х годах.

По мнению Ляпина, в этом месте нужно провести комплексные исследования, официально установить и признать факт захоронения там людей. Пока же оно не имеет никакой «охранной грамоты».

— Наша принципиальная позиция — это место святое, там были репрессии. Пусть власти докажут, что репрессий и массовых захоронений там не было, — резюмировал заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков.