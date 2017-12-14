Япония с 1 января упрощает визовые требования для граждан Беларуси

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для граждан Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве Японии в Беларуси.

"Посольство Японии в Республике Беларусь информирует, что по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь были приняты меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси (для владельцев обычных паспортов). Изменения вступают в силу 1 января 2018 года", - проинформировали в посольстве.

Расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней), которые планируют посетить Японию с деловыми целями либо являются деятелями интеллектуального труда и культуры.

Максимальный срок действия многократных краткосрочных виз будет увеличен с трех до пяти лет.

Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.

В диппредставительстве отметили, что данные меры призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов. Предполагается, что со вступлением в силу вышеперечисленных изменений улучшатся условия для бизнесменов и туристов, а также увеличится число граждан, повторно посещающих Японию. Как следствие, ожидается активизация контактов между гражданами Японии и Беларуси.-0-