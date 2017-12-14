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С 1 января Япония упрощает визовые требования для граждан Беларуси

15.12.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Беларуси.

Отмечается, что меры по упрощению визовых требований для белорусов приняты по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Беларусью.

«Данные меры вступают в силу 1 января 2018 года и призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов», — отметили в посольстве Японии.

В диппредставительстве рассказали, что с 1 января 2018 года будет расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней) с деловыми целями, а также для деятелей культурного и интеллектуального труда. Кроме того, максимальный срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет.

А для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.

В посольстве надеются, что упрощение визовых требований привлечет бизнесменов и туристов, а также увеличит число граждан, повторно посещающих Японию.

 
 
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В посольстве надеются, что упрощение визовых требований привлечет бизнесменов и туристов, а также увеличит число граждан, повторно посещающих Японию.

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