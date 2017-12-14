В Минске нашли еще семь точек нелегальной продажи красной икры

Недавно милиция Минске">сообщала об изъятии красной икры у организации, которая продает рыбную продукцию на рынке. Как оказалось, у этой компании была целая сеть из семи точек, где нелегально продавали икру. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Напомним, в конце ноября оперативники изъяли у нелегального продавца икры на рынке на улице Есенина более двух тысяч банок на сумму свыше 40 тысяч рублей. Подтверждающих документов на товар у него не было. В итоге выяснилось, что мужчина является работником ООО, которое занимается продажей рыбной продукции на рынке.

В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители установили, что у этой организации в Минске есть еще семь торговых точек на рынках в Центральном, Московском и Партизанском районах.

В ходе рейдов выяснилось, что и на этих точках нелегально продают икру. Также были выявлены и кассовые нарушения.

В итоге оперативники изъяли 30 банок икры на общую сумму порядка 400 рублей. Без соответствующих документов и государственной регистрации также продавалась и печень трески.





За незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 12.7 КоАП РБ) и нарушение законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35) в отношении ООО составлены административные протоколы. Также рассматривается вопрос о составлении протокола за нарушение кассовой дисциплины (ст. 12.20). Общая сумма штрафа может превысить 7 тысяч рублей.