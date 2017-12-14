Новогодний банкет в белорусских санаториях обойдется в 100-120 рублей

Новогодний банкет в белорусских здравницах обойдется отдыхающему в среднем в 100−120 рублей, сообщают Naviny.by. Как правило, банкет не входит в стоимость путевки и оплачивается отдельно.



Фото с сайта krasa.by

По информации директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, минимальная стоимость банкета в некоторых учреждениях — 80 рублей, максимальная — 200.

При этом, подчеркнул Болбатовский, на новогодние праздники практически все санатории страны заполнены на 100%. Он отметил, что путевки были реализованы задолго до Нового года.

Период праздничных заездов продлится с 25 декабря по 8 января. Основным спросом пользовались путевки продолжительностью пребывания 14 дней. Некоторые санатории предлагали пакеты на 5−7 дней, в том числе для иностранцев.

Болбатовский отметил, что в этом году в течение праздников не будет перерывов в оказании оздоровительных и медицинских услуг, а стоимость путевок на Новый год не увеличивалась.

— В новогодние пакеты включены дополнительные мероприятия для отдыхающих, — сказал он. — Это праздничные экскурсии, шоп-туры для иностранцев, концерты артистов белорусской эстрады. Там, где это возможно, в католическое и православное Рождество будут проводиться молебны. Почти во всех учреждениях запланированы детские программы, Также гостям предложат уличные гулянья с приготовлением блюд белорусской кухни.

Что касается школьных каникул, которые пройдут в Беларуси с 23 декабря по 7 января, то на их проведение Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения выделено более 1,8 миллиона рублей. Эти деньги позволят оздоровить более 63 тысяч детей в лагерях с дневным пребыванием сроком не менее шести дней, сообщил Болбатовский.

В 2017 году выручка белорусских санаторно-курортных организаций выросла по сравнению с прошлым годом на 10% и составила около 350 миллионов рублей, сообщил Геннадий Болбатовский. По его словам, за год в свободной реализации было продано 520 тысяч путевок.

— Сегодня на внешнем туристическом рынке у нас создан благоприятный имидж, и это ежегодно позволяет увеличивать доходы от экспорта, — сказал он. — По нашим расчетам, в 2017 году выручка от экспорта санаторно-курортных услуг вырастет на 10% и составит более 170 миллионов рублей.

Болбатовский отметил рост доходов и от дополнительных услуг, которые не входят в стоимость путевки. По прогнозам, их увеличение по сравнению с прошлым годом составит 20% и принесет стране около 70 миллионов рублей.

Что касается оздоровления за бюджетные средства, сказал он, то на 2017 год центру было выделено 170 миллионов рублей. Это позволило на санаторно-курортное лечение с использованием бюджетных средств и средств Фонда социального страхования направить 755 тысяч человек, около 80% из них — дети.

Глава республиканского центра сообщил, что заметного роста цен в течение этого года по сравнению с 2016-м не было — максимально он составит 5%.

— По путевкам, приобретенным нами по открытому конкурсу, стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере составляла 33 рубля. В 2016 году был 31 рубль, — сообщил он. — Стоимость путевки в свободной реализации в декабре прошлого года колебалась в районе 48 рублей, в этом году — 50 рублей. Здесь рост не превысил 4%.

По предварительным итогам, средняя годовая заполняемость белорусских здравниц в этом году, как и в прошлом, составила более 80%. За полный год оздоровление в них пройдут 1,3 миллиона человек.

Болбатовский отметил, что соотношение отечественных и иностранных отдыхающих в санаториях по путевкам свободной реализации в текущем году была такой же, как и в прошлом, — 60% белорусов и 40% гостей из-за рубежа.

В этом году в наших санаториях отдохнули более 200 тысяч иностранцев, 90% из них — россияне. Однако спрос на белорусские санатории был и у других наших соседей — граждан Польши и стран Прибалтики.

— Показательными в этом плане стали санаторно-курортные организации Гродненской области, включенные в безвизовую зону, — сказал глава центра оздоровления. — В течение года экспорт услуг там увеличился практически вдвое по сравнению с прошлым.