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Кондрусевич: молимся о том, чтобы увидеть Папу Римского в Беларуси

15.12.2017 12:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и митрополит Минско-Могилевской архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не смогут повлиять на реализацию предложения президента организовать в Беларуси встречу Папы Римского и патриарха православной церкви, сказали представители церкви на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Кондрусевич: молимся о том, чтобы увидеть Папу Римского в Беларуси
© Sputnik/ Александр Липовец
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Тем не менее Кондрусевич признал, что католикам хотелось бы увидеть папу Римского в Беларуси и рассказал, что католики страны молятся о том, чтобы увидеть Папу в республике.

"Мы молимся, чтобы Папа приехал в Беларусь", — сказал Кондрусевич.

В следующем году планируется приезд Папы Римского в Литву, Латвию и Эстонию.

Прежде президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главам католической и православной церквей встретиться на территории Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В следующем году Папа Римский планирует посетить Литву, Латвию и Эстонию.

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