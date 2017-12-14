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Кондрусевич: молимся о том, чтобы увидеть Папу Римского в Беларуси
15.12.2017 12:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и митрополит Минско-Могилевской архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не смогут повлиять на реализацию предложения президента организовать в Беларуси встречу Папы Римского и патриарха православной церкви, сказали представители церкви на пресс-конференции в пятницу в Минске.
© Sputnik/ Александр Липовец
Тем не менее Кондрусевич признал, что католикам хотелось бы увидеть папу Римского в Беларуси и рассказал, что католики страны молятся о том, чтобы увидеть Папу в республике.
"Мы молимся, чтобы Папа приехал в Беларусь", — сказал Кондрусевич.
В следующем году планируется приезд Папы Римского в Литву, Латвию и Эстонию.
Прежде президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главам католической и православной церквей встретиться на территории Беларуси.
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В следующем году Папа Римский планирует посетить Литву, Латвию и Эстонию.
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