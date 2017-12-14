МИНСК, 15 дек — Sputnik. Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайств "черных" риелторов, которые просили вызвать новых свидетелей в суд и провести проверку в отношении сотрудников тюрьмы №4 в Могилеве, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

Верховный суд в пятницу начал рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела "черных" риелторов из Могилева.

Ходатайства оставили без удовлетворения

В самом начале судебного заседания приговоренный к смертной казни Игорь Гершанков, а также Борис Колесников, приговоренный к 22 годам и одному месяцу лишения свободы, заявил ряд ходатайств. Почти час суд находился в комнате, а также совещался на местах. В результате постановил отказать в удовлетворении ходатайств, заявленных обвиняемыми.

Во время заседания был оглашен приговор, вынесенный судом первой инстанции. Когда судья оглашал решение суда о применении к Гершанкову смертной казни, его жена и подельница плакала. Сам Гершанков и второй приговоренный к смертной казни слушали приговор спокойно.

После срока продолжили

Как следует из приговора, супруги Гершанковы были ранее судимы, отбыли срок и вышли на свободу.

"Используя преступный опыт после отбывания наказания на пусть исправления не стали, а вовлекли в преступную деятельность Колесникова и Бережнова, совершив в 2009 — 2014 годах убийства 6 человек", — зачитал судья приговор.

Кроме того, Могилевский областной суд признал их виновными в подготовке еще двух убийств.

Приговоры и оговоры

В суде были оглашены жалобы обвиняемых на приговор суда первой инстанции, они называют приговор "незаконным" и просят оправдать их по ряду эпизодов, пересмотреть квалификацию ряда статей.

Кроме этого, Колесников в своей жалобе указывает на то, что обвиняемая Гершанкова его оговорила и просит возбудить в отношении нее уголовное дело.

Сами приговоренные к смертной казни считают приговор суровым и просят не применять к ним расстрельную статью.