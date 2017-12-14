15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах по юго-востоку сильные осадки. Ожидается слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 6.-0-

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