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Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 декабря
15.12.2017 12:23 — Новости Общества | БелТА
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах по юго-востоку сильные осадки. Ожидается слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 6.-0-
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