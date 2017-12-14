Обновленный Светлогорский ЦКК уже работает. Что нужно знать жителям региона

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что Светлогорский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы введен в эксплуатацию. Об этом проинформировали представители китайской корпорации САМСЕ, которая и возводила новый завод на базе целлюлозно-картонного комбината. Таким образом, семилетняя эпопея строительства подходит к завершению.

— 1 ноября начаты работы по вводу завода по производству сульфатной беленой целлюлозы, — рассказывает главный инженер ОАО «Светлогорский ЦКК» Михаил Торянский. — Это пробное производство. Все процессы проводятся специалистами. На сегодня можно сказать, что мы получили целлюлозу необходимого качества, но в объемах, не отвечающих проектным данным. Китайская корпорация (САМСЕ — прим. ред.) должна достигнуть 70% от проектных данных по производительности.

Строительство завода беленой целлюлозы вызвало немало опасений со стороны горожан и жителей близлежащих населенных пунктов. Приоритетным являлось мнение, что новое производство нанесет непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей, воздух будет отравлен ядовитыми выбросами и жить в этом регионе будет просто невозможно.





О том, что завод беленой целлюлозы соответствует всем экологическим стандартам и опасаться загрязнения воздуха не стоит, рассказала начальник бюро по охране окружающей среды Елена Фицнер:

— Деятельность любого предприятия в Республике Беларусь регламентирована законодательными актами. И то, что реализован проект по строительству завода — это, естественно, сделано в рамках закона и в рамках природоохранного законодательства. Проектирование было проведено на различных стадиях. Все проекты были переданы на государственную экологическую экспертизу, где были получены заключения.

Как только завод заработал в тестовом режиме, многие горожане и жители Якимовой Слободы стали жаловаться на неприятный специфический запах. Специалисты прокомментировали и эту ситуацию.

— Проектом предусмотрено сжигание всех дурнопахнущих серосодержащих органических веществ в котле, — говорит Елена Фицнер. — Но поскольку вся эта технология впервые начала функционировать, возможны ситуации, когда происходит неорганизованное попадание дурнопахнущих веществ. В котле дополнительно установлена горелка для их сжигания.

В бюро по охране природы ЦКК также отметили, что проводится регулярный мониторинг и рабочей зоны, и состояния атмосферного воздуха. На данный момент не было зафиксировано превышения ни по одному регламентированному на выброс ингредиенту. Состояние воздуха находится в рамках предельно допустимых концентраций.

Это подтвердили и специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии. 12 декабря они провели мониторинг загрязненности воздуха в Якимовой Слободе. Этот населенный пункт плотно граничит с санитарно-защитной зоной завода, и его жители также опасаются вредных выбросов. Измерения уровня вредных веществ проводились на территории детского сада. Сотрудники лаборатории специальным аспиратором отбирали пробы воздуха. Затем при помощи различных приборов замеряли уровень сероводорода, диоксида серы и оксида азота. Лаборатория зонального центра оснащена всем необходимым оборудованием и располагает реактивами для проведения подобных исследований.

— Якимова Слобода была выбрана по причине того, что населенный пункт плотно граничит с зоной данного предприятия, — рассказывает главный государственный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец. — Часто поступают обращения граждан на запах в населенном пункте. По результатам лабораторных исследований превышений концентрации загрязняющих веществ в атмосфере воздуха установлено не было.

Не стоит забывать, что новое предприятие — это также новые рабочие места. Как отметила начальник отдела кадров ЦКК Лариса Лебедева, в связи с пуском завода у жителей города и района есть возможность получить новую профессию или пройти переподготовку и трудоустроиться.

— Выставлено более 20 вакансий в центре занятости, такие как электромонтер, инженер-энергетик, мастер, машинист, водитель, — перечисляет Лариса Лебедева. — К тому же мы проводим обучение для дальнейшего трудоустройства на нашем заводе. На данный момент трудоустроены и работают более 80-ти человек. Более того, 20 декабря пройдет ярмарка вакансий, где ждут желающих обучиться.

Кроме того, заключены договора с БГУ и Светлогорским индустриальным колледжем. Эти учебные заведения также будут готовить специалистов для работы на новом заводе.

Когда производство сульфатной беленой целлюлозы выйдет на проектную мощность, неизвестно. Неизвестно и то, какие вопросы будут решены, какие останутся.