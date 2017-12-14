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Мининформ заблокировал портал "Белорусский партизан"
15.12.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан", сообщает Sputnik.
Ведомство приняло решение в рамках осуществления контроля за соблюдением интернет-изданиями законодательства.
Как сообщили в Мининформе, в результате было сделано заключение об ограничении доступа к сайту belaruspartisan.org — порталу "Белорусский партизан".
"Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации", — пояснили в министерстве.
В сообщении Мининформа также указано, что на данном сайте, который находится за пределами национальной сегмента, регулярно размещают "материалы с запрещенной информацией".
Ведомство напомнило всем о необходимости соблюдать белорусское законодательство в сфере СМИ.
"Белорусский партизан" был создан белорусским журналистом Павлом Шереметом. После гибели Шеремета заполнением портала занимаются другие представители СМИ.
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По данным ведомства, интернет-портал регулярно нарушал законодательство о СМИ.
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