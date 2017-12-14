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"Мадагаскар" в Минске: в зоопарк прибыл лемур по имени Джулиан

15.12.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. На днях в Минск доставили самца кошачьего лемура из Новосибирского зоопарка, рассказали в просветительском отделе ГКПУ Минский зоопарк.

"Мадагаскар" в Минске: в зоопарк прибыл лемур по имени Джулиан
© Pixabay
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"Нового питомца зовут Джулиан – в честь персонажа мультфильма "Мадагаскар". Ему сейчас 9 месяцев, он очень активный и общительный. Мы надеемся, что он вырастет — и наши лемуры начнут давать потомство", — отметили представители зоопарка.

До этого в Минском зоопарке обитали только самки лемура. Новичок отличается от них размером головы, яркостью окраса и формой глаз – они у него не такие выпуклые. По словам зоотехников, лемуры настороженно и даже агрессивно относятся к чужакам, но самки сразу приняли нового сородича.

Приматы с острова Мадагаскар психически устойчивы и легко приспосабливаются к новым условиям, они хорошо реагирую на людей, поэтому их с удовольствием заводят в зоопарках. Кошачьи лемуры долго живут – до 37 лет. Для того чтобы привлечь самку, самцы устраивают "вонючие бои", смазывая свои хвосты веществом из подмышек с сильным неприятным запахом, и направляют в сторону друг друга.

 
Теги: Минск
 
 
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К самкам кошачьего лемура из Минского зоопарка прибыл самец Джулиан, зоотехники рассчитывают, что спустя некоторое время зверьки начнут давать потомство.

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