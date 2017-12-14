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В выходные до +6°С, в начале следующей недели похолодает

15.12.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Зима потихоньку возвращается в Беларусь. В выходные еще сохранится повышенный температурный фон, но уже в начале следующей недели будет преобладать зимний характер погоды. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая половина декабря была теплой, и зима только изредка напоминала о себе снегопадами и небольшим морозом. В предстоящие сутки очередная система атмосферных фронтов принесет осадки и новую порцию теплого воздуха, так что 16 декабря, в субботу, на большей части территории страны ожидаются осадки — мокрый снег, дождь, более интенсивные по юго-востоку Беларуси. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Минимальная температура воздуха ночью будет находиться в пределах −3…+3°С, максимальная днем — от 0 °C до +6°С.

В воскресенье, 17 декабря, фронты покинут территорию нашей страны и к нам начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, температурный фон будет постепенно понижаться. Осадков будет немного, и только в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Ночью подморозит, так что дороги будут скользкими, будьте осторожны. Температура воздуха ночью понизится до 0…−5°С, максимальная температура днем составит −3…+2°С.

В первой половине следующей недели будет преобладать зимний характер погоды с температурным фоном, близким к климатической норме. 18 декабря, в понедельник, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −2…7°С, максимальная температура днем составит −5…+1°С.

19 декабря, во вторник, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…7°С, при прояснениях воздух охладится до −8…10°С, максимальная температура днем — 0…−5°С.

В среду, 20 декабря, в отдельных районах, преимущественно по западной половине Беларуси, не обойдется без кратковременного снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…8°С, при прояснениях воздух охладится до −9…11°С, максимальная температура днем составит от 0 °C по западу до −6°С по востоку Беларуси.

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В первой половине следующей недели будет преобладать зимний характер погоды с температурным фоном, близким к климатической норме.

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