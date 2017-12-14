Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич с осторожностью относится к идее папы римского Франциска изменить текст молитвы «Отче наш» в переводе на некоторые языке. Об этом архиепископ рассказал СБ ТВ .



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— В переводе на русский язык в молитве «Отче наш» есть строка «не введи нас в искушение». Но Бог не вводит в искушение, он допускает искушение, — отметил Тадеуш Кондрусевич. — Человек имеет свободную волю, Бог не заставляет его совершить дурной поступок. В этом смысле папа прав — у верующих могут возникать противоречивые чувства.

Однако архиепископ считает, что в Беларуси, России и других странах, где используются славянские языки, изменить «Отче наш» будет сложно. В Беларуси это единственная молитва, которую разделяют христиане всех конфессий. Православная церковь уже негативно отреагировала на предложение папы римского.

— Если обратить внимание на контекст, фраза «не введи нас в искушение» уже не кажется такой противоречивой. Ведь следом идет «но избавь нас от лукавого». С этим противопоставлением, на мой взгляд, смысл фразы уравновешивается, становится более понятным, — сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В начале декабря 2018 года папа Франциск в телеинтервью высказался за изменение перевода строки молитвы «Отче наш». Понтифика смущает фраза «…и не введи нас в искушение…». Перевод, который существует сейчас в итальянском и многих других языках, позволяет предположить, что Господь «способен ввести нас в искушение», считает папа римский. Он указал на коррективы, которые сделали французские епископы: они используют формулировку «…не дай нам впасть в искушение…».