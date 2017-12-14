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Глава католиков Беларуси осторожно относится к идее папы Франциска изменить текст "Отче наш"
15.12.2017 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич с осторожностью относится к идее папы римского Франциска изменить текст молитвы «Отче наш» в переводе на некоторые языке. Об этом архиепископ
— В переводе на русский язык в молитве «Отче наш» есть строка «не введи нас в искушение». Но Бог не вводит в искушение, он допускает искушение, — отметил Тадеуш Кондрусевич. — Человек имеет свободную волю, Бог не заставляет его совершить дурной поступок. В этом смысле папа прав — у верующих могут возникать противоречивые чувства.
Однако архиепископ считает, что в Беларуси, России и других странах, где используются славянские языки, изменить «Отче наш» будет сложно. В Беларуси это единственная молитва, которую разделяют христиане всех конфессий. Православная церковь уже негативно отреагировала на предложение папы римского.
— Если обратить внимание на контекст, фраза «не введи нас в искушение» уже не кажется такой противоречивой. Ведь следом идет «но избавь нас от лукавого». С этим противопоставлением, на мой взгляд, смысл фразы уравновешивается, становится более понятным, — сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
В начале декабря 2018 года папа Франциск в телеинтервью
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Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич с осторожностью относится к идее папы римского Франциска изменить текст молитвы "Отче наш" в переводе на...
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