Гродненская фирма не доливала спирт в бытовую химию: излишки везли на Минщину и продавали

Милиционеры в Минском районе раскрыли масштабную схему незаконной торговли спиртом. Подробности рассказали в МВД .

Все началось с того, что в ноябре в деревне Яхимовщина Молодечненского района оперативниками БЭП Минской области был задержан водитель гродненского ЗАО «Чабор», который разгружал привезенные им на служебном Ford Transit двухсотлитровые бочки со спиртом в складские помещения ЗАО «Яхимов», расположенные на территории бывшего винзавода.

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля и складов в двухсотлитровых бочках милиция нашла более 4 тонн спирта на общую сумму 150 тыс. рублей.

Сталло известно, что обнаруженный спирт произведен ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Оттуда он должен былв полном объеме отправляться на ЗАО «Чабор» (Гродненская область), но там при производстве стеклоомывающей жидкости «Блеск» не соблюдались установленные стандарты качества: в нарушение технологического процесса спирт в необходимом количестве не добавлялся в изготавливаемую продукцию, а образовавшиеся излишки из ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» напрямую вывозились в складские помещения ЗАО «Яхимов» (Молодечненский район). Там спирт разливали в пятилитровые канистры и продавали на черном рынке.

При проведении встречной проверки на производстве ЗАО «Чабор» нашли еще 155 тонн спирта без документов.

По фактам нахождения спирта в помещениях ЗАО «Яхимов» и ЗАО «Чабор» составлен протокол — он направлен для рассмотрения в Экономический суд Минской области.

Одновременно, на производстве ЗАО «Чабор» и в торговой сети ООО «Евроторг» г. Молодечно отобраны пробы произведенной предприятием стеклоомывающей жидкости «Блеск». Согласно экспертному заключению, исследуемые образцы по количественному содержанию этилового спирта не соответствует данным, указанным на этикетке: содержание этилового спирта составило соответственно 35,5% и 33,7% при заявленном показателе — 38+ (-) 1%.

За реализацию ЗАО «Чабор» некачественной продукции предприятие подпадает под ответственность за нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации — юрлицу грозит штраф в размере до ста процентов от стоимости реализованной продукции.

В 2017 году МВД из нелегального оборота изъято более 550 тыс. литров алкогольной продукции и спирта на сумму почти 4,5 млн. белорусских рублей (более 2,2 млн. долларов США). Из них российского происхождения — более 90% алкоголя.