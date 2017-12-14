Сосед по даче прикинулся милиционером и вымогал деньги

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске мужчину, который обманом получил 11 тысяч белорусских рублей, сообщает Следственный комитет РБ.

По данным следствия, мужчина, представляясь сотрудником МВД, преднамеренно вводил в заблуждение молодого человека и его мать, уверяя их в том, что в адрес молодого человека поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности.

"Поводом к этому послужила ранее имевшаяся подработка пострадавшего, который в интересах третьего лица подыскивал в сети Интернет желающих взять деньги в долг. Условием сделки являлось оформление на себя в рассрочку мобильных телефонов. Потом заемщик выплаты за устройства связи не производил, что повлекло для обманутых кредитополучателей негативные материальные последствия", — сообщили в СК.

Мошенник звонил по телефону или же направлял сообщения, где предлагал себя в качестве посредника для передачи денег для возмещения ущерба якобы "потерпевшим". Деньги он просил перевести на номер мобильного телефона или банковскую карточку.

За август-сентябрь 2017 года родственники произвели более 40 денежных переводов на общую сумму свыше 11 тысяч рублей.

Когда они сообщили о невозможности дальнейших перечислений, в их адрес по мобильному приложению было выслано постановление о задержании молодого человека, который после этого обратился в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства выяснилось, что обвиняемый являлся соседом по даче женщины и ее сына, знавший о проблемах с бывшим работодателем молодого человека и решивший воспользоваться этим.

Мошенник обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ст. 382 (самовольное присвоение звания и власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании общественно опасных действий, содержащих признаки преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.