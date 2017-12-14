Изменения в закон: пойдут ли в армию единственные сыновья?

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос изменений в закон о воинской обязанности и воинской службе – в том числе и возможность отказаться от обязательного призыва единственных в семье сыновей.



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Изменения в законодательстве предусмотрят новые виды отсрочек для врачей-интернов и провизоров-интернов, а также включение периода срочной службы в страховой стаж для последующего начисления пенсии.

Над предложением же президента о том, чтобы не призывать на службу в армию единственных сыновей, парламентарии по-прежнему думают.

"Чтобы принять такое решение, надо проанализировать потребность в призывниках, количество молодежи призывного возраста, просчитать все по годам", — рассказал газете "СБ. Беларусь сегодня" член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Мартынов.

По словам парламентария, сейчас призыву подлежат рожденные в конце 1990-х молодые люди, когда в стране было много семей с одним ребенком.

"С другой стороны, сегодня наша демографическая политика нацелена на повышение рождаемости. Если же давать отсрочку от армии единственному сыну, многие просто перестанут рожать больше", — отметил депутат.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не забирать в армию единственных сыновей после громкой трагедии с солдатом Александром Коржичем и последующих за этим событий. Глава государства напоминал, что подобная практика когда-то применялась.