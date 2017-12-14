Перед Новым годом витебские таможенники изъяли крупную партию нелегальных игрушек

Витебские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу оснащения для обувного магазина, а также детских игрушечных наборов на сумму 183 тысячи рублей, сообщает Государственный таможенный комитет.





Грузовой автомобиль следовал из Латвии через пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе. Таможенники установили, что в сопроводительных документах в 31 раз занижена стоимость товара. Таким образом перевозчик хотел сэкономить на платежах 29,5 тысячи рублей.

Сотрудники таможни изъяли более 3,5 тысячи единиц игрушечных наборов и комплектующих для оснащения магазина обуви. Товар, по предварительной оценке, стоит более 183 тысяч рублей.

Начат административный процесс по факту недекларирования либо недостоверного декларирования товаров.