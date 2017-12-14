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Улюкаева приговорили к 8 годам колонии и взяли под стражу в зале суда

15.12.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек – Sputnik. Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии, крупному штрафу и запрету на руководящие должности в госслужбе на 8 лет после освобождения.

Прокуратура просила назначить 10 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

Во время суда Улюкаева взяли под стражу и приговор ему пришлось дослушивать в клетке, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. Вынести обвинительный приговор суду не помешала неявка главы "Роснефти" Игоря Сечина в суд.

"Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться", — заявил осужденный журналистам после оглашения приговора. На вопрос — не планирует ли он подавать главе государства прошение о помиловании (которое предполагает признание вины), Улюкаев демонстративно отвернулся.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-министр экономического развития РФ признан виновным в получении взятки и приговорен к 8 годам колонии и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

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