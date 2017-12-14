СК попросил не мешать следствию по делу могилевского спецучилища

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Следственный комитет просит не мешать расследованию дела с избиением учащихся в могилевском специальном училище №2, заявила в пятницу официальный представитель СК Юлия Гончарова.

На этой неделе общественность узнала о попытке побега нескольких учащихся из закрытого спецучилища №2 в Могилеве и последующем избиении молодых людей сотрудниками учреждения . Один из пострадавших находится с травмой позвоночника в больнице, руководство училища задержано.



© Sputnik/ Константин Чалабов Воспитанника Могилевского ГСПТУ №2 с переломом позвоночника выписывают

Как расследуют дело

Как отметила в пятницу официальный представитель СК, сейчас расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий руководством училища продолжается.

"Как сообщалось ранее, обвиняемые, выясняя у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельства и причины самовольного ухода с территории училища, избили несовершеннолетних, а затем организовали незаконное помещение их в комнату, ограничив тем самым свободу", — сообщила Гончарова.

Следствие, отметила Гончарова, дало "максимально исчерпывающую информацию" по делу. Сейчас следователи активно работают с людьми, назначен ряд экспертиз, проводится анализ массива получаемых данных.

Нарушения неразглашения.

Гончарова констатировала высокий интерес СМИ к этому делу. Однако, по ее словам, в данном случае есть одно "но".

"Весьма активно с журналистами общаются один из потерпевших и свидетель, которые ранее были предупреждены об ответственности за разглашение данных предварительного следствия. Данные лица поставили свои подписи в соответствующих документах, однако продолжают рассказывать об известных им обстоятельствах уголовного дела", — написала она.

Вне зависимости от того, что стало причиной такого поведения родителей подростков, существует процессуальный порядок. "И хочется обратить внимание на недопустимость мешать следствию устанавливать обстоятельства, не стоит провоцировать этих людей", — добавила представитель СК.

Как напомнила Гончарова, уголовная ответственность за разглашение данных предварительного следствия наказывается арестом до шести месяцев.

"Позиция наша проста – подобные действия фигурантов создают препятствия для расследования основного уголовного дела и предпосылки для возбуждения еще одного, что, в данном случае, никому не нужно, конечно", — заключила она.