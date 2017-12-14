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Прокуратура нашла нарушения в столовой одного из вузлв
15.12.2017 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Минска выявила нарушения законодательства и нарушения санитарных норм в одном из вузов.
В ведомстве отметили, что у 18 из 36 работников столовой учреждения образования отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра.
«Не во всех случаях соблюдались правила по документальному оформлению пищевой продукции. В полной мере не обеспечивался контроль за соблюдением работниками общественного питания требований личной гигиены и других правил», — добавили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратурой руководителю учреждения образования было вынесено предписание. От работы были временно отстранены 10 работников столовой, 12 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры по приведению работы столовой в соответствии с санитарными нормами.
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В ведомстве отметили, что у 18 из 36 работников столовой учреждения образования отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра.
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