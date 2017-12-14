ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура Минска выявила нарушения в столовой учреждения образования

15.12.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Прокуратура города Минска выявила нарушения санитарных норм в объекте общепита одного из учреждений образования белорусской столицы, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре республики.

Отмечается, что у 18 из 36 сотрудников столовой отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра. Также не всегда соблюдались нормы по документальному оформлению продукции.

"В полной мере не обеспечивался контроль за соблюдением работниками общественного питания требований личной гигиены и других правил", — рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что по результатам проверки руководителю учреждения было вынесено предписание с требованием устранить нарушения.

Требования, как рассказали в Генпрокуратуре, были выполнены – от работы были временно отстранены десять сотрудников столовой, еще 12 привлекли к дисциплинарной ответственности. Меры по приведению работы столовой к санитарным нормам были приняты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У половины работников столовой отсутствовали справки о медосмотре, и не соблюдалась личная гигиена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Прокуратура нашла нарушения в столовой одного из вузлв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика