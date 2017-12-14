Прокуратура Минска выявила нарушения в столовой учреждения образования

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Прокуратура города Минска выявила нарушения санитарных норм в объекте общепита одного из учреждений образования белорусской столицы, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре республики.

Отмечается, что у 18 из 36 сотрудников столовой отсутствовали справки о прохождении медицинского осмотра. Также не всегда соблюдались нормы по документальному оформлению продукции.

"В полной мере не обеспечивался контроль за соблюдением работниками общественного питания требований личной гигиены и других правил", — рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что по результатам проверки руководителю учреждения было вынесено предписание с требованием устранить нарушения.

Требования, как рассказали в Генпрокуратуре, были выполнены – от работы были временно отстранены десять сотрудников столовой, еще 12 привлекли к дисциплинарной ответственности. Меры по приведению работы столовой к санитарным нормам были приняты.