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В Борисовском районе инспекторы спасли из браконьерской петли собаку
15.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by
В Борисовском районе в браконьерскую петлю, установленную на зайца, попала собака. Ее освободили инспекторы Госинспекции охраны животного и растительного мира,
«Пытаясь вырваться, дворняга все сильнее затягивала стальную проволоку вокруг шеи. Ее лай услышали госинспекторы, проводившие рейд в этих местах. Обнаружив „пленницу“, они сначала успокоили животное, а затем освободили от пут», — говорится в сообщении.
Получить серьезные травмы собака не успела, и после то, как ее освободили, убежала в сторону дачного поселка.
В Госинспекции отметили, что охота с помощью таких варварских орудий (даже без причинения ущерба) чревата крупным штрафом в размере более тысячи рублей.
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Получить серьезные травмы собака не успела, и после то, как ее освободили, убежала в сторону дачного поселка.
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