ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисовском районе инспекторы спасли из браконьерской петли собаку

15.12.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Борисовском районе в браконьерскую петлю, установленную на зайца, попала собака. Ее освободили инспекторы Госинспекции охраны животного и растительного мира, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пытаясь вырваться, дворняга все сильнее затягивала стальную проволоку вокруг шеи. Ее лай услышали госинспекторы, проводившие рейд в этих местах. Обнаружив „пленницу“, они сначала успокоили животное, а затем освободили от пут», — говорится в сообщении.

Получить серьезные травмы собака не успела, и после то, как ее освободили, убежала в сторону дачного поселка.

В Госинспекции отметили, что охота с помощью таких варварских орудий (даже без причинения ущерба) чревата крупным штрафом в размере более тысячи рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получить серьезные травмы собака не успела, и после то, как ее освободили, убежала в сторону дачного поселка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Прокуратура Минска выявила нарушения в столовой учреждения образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика