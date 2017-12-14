В Борисовском районе инспекторы спасли из браконьерской петли собаку

В Борисовском районе в браконьерскую петлю, установленную на зайца, попала собака. Ее освободили инспекторы Госинспекции охраны животного и растительного мира, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пытаясь вырваться, дворняга все сильнее затягивала стальную проволоку вокруг шеи. Ее лай услышали госинспекторы, проводившие рейд в этих местах. Обнаружив „пленницу“, они сначала успокоили животное, а затем освободили от пут», — говорится в сообщении.

Получить серьезные травмы собака не успела, и после то, как ее освободили, убежала в сторону дачного поселка.

В Госинспекции отметили, что охота с помощью таких варварских орудий (даже без причинения ущерба) чревата крупным штрафом в размере более тысячи рублей.