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Продажи белорусского автомобиля GeelyAtlas NL3 для граждан начнутся в январе-феврале

15.12.2017 15:28 — Новости Общества | БелТА  
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Продажи белорусского автомобиля GeelyAtlas NL3 для граждан начнутся в январе-феврале
Автомобиль GeelyAtlas NL3 в дилерском центре Geely по ул. Тимирязева

15 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Продажи белорусского автомобиля GeelyAtlas NL3 для физических лиц начнутся в январе-феврале 2018 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Джили Центр Минск" Виталий Четырбок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже сейчас можно прийти к нам, записаться на тест-драйв, пройти его, получить консультацию и при заинтересованности оставить контакт. В январе мы свяжемся и сообщим, какие комплектации и цвета появятся с нового года. Если сейчас заказать, то автомобиль будет в январе-феврале. Это зависит от желаемой комплектации и цвета", - рассказал Виталий Четырбок. Он пояснил, что с момента заказа до получения автомобиля, как правило, проходит от одного до трех месяцев.

Виталий Четырбок отметил, что тест-драйвы GeelyAtlas проводятся в центре с 23 ноября. "Уже есть обратная реакция клиентов, пожелания по цветам и комплектациям. Мы собираем эту информацию для завода, чтобы они могли понимать, какой объем нужен для производства и поставки на внутренний рынок", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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